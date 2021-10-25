В день 50-летия восстановления КНР в ООН Си Цзиньпин провел встречу Антониу Гутерришем

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 25 октября провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, в ходе которой выразил готовность Китая усилить координацию с ООН для продвижения глобального развития к новому этапу, – сообщает китайское издание Синьхуа.

В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул, что история снова и снова доказывает, что какой бы могущественной ни была страна, она не может держать под контролем другие страны посредством гегемонии и, тем более, доминировать над миром. Перед лицом проблем, связанных с региональными горячими точками, необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать волю народов заинтересованных стран и решать их политическими средствами.

Лидер КНРзаявил, что в мире существует только одна система, один порядок и один свод правил, и все страны должны действовать в этих рамках, а не поступать по-своему. Что касается крупных стран, то они должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и работать для взаимной выгоды на беспроигрышной основе. Это отвечает общим интересам международного сообщества.

Со своей стороны, генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил Китайскую Народную Республику с тем, что 25 октября 50 лет назад восстановилось законное место Китайской Народной Республики в ООН, и выразил признательность за то, что Китай поддерживает работу ООН и играет важную роль в содействии миру и развитию во всем мире.

Антониу Гутерриш сказал, что ООН высоко оценивает ключевую роль Китая в ликвидации бедности, реагировании на изменение климата, защите биоразнообразия, а также усилия Китая по продвижению вакцин от COVID-19 в качестве глобального общественного блага, – сообщает Синьхуа.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 25.10.21

Во Франции закрыли мечеть за пропаганду радикального ислама. / Впервые Молдавия подписала контракт на поставку газа не с Газпромом. / Ведущие СМИ США планируют атаковать Facebook. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»