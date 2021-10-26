Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю

Журнал Forbes сообщил во вторник, 26 октября, что бизнесмен Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю подсчетов издания. Состояние Маска подскочило до $270 млрд. на фоне роста цен на акции принадлежащей ему компании Tesla.
По информации Forbes, в понедельник, 25 октября стоимость акций Tesla выросла почти на 13% после новостей о сделке с компанией Hertz на поставку 100 тыс. электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитал Tesla превысил $1 трлн.
Согласно подсчетам Forbes, состояние Маска по итогам закрытия вчерашних торгов составило $271,3 млрд. С 22 октября оно увеличилось на $41,7 млрд.
Со своей стороны, издание Forbes Real-Time утверждает, что активы предпринимателя насчитывают $257,6 млрд., что является самым высокий показатель с начала подсчетов Forbes в 1982 году. Прежде самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет $212 млрд.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 26.10.21
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