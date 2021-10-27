С трибуны ООН доисторический монстр призвал не допустить вымирания человечества.

В зал Генеральной ассамблеи ООН ворвался динозавр и с трибуны призвал человечество о грозящем ему вымирании. Необычный анимированный ролик был снят и размещен на сайте ООН участниками UNDP – глобальной сети ООН по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи в области развития.

«Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения. Нас погубил астероид, а какие оправдания у вас?» – задал риторический вопрос доисторический монстр.

На сайте ООН говорится, что это первый в истории ролик, снятый в легендарном конференц-зале штаб-квартиры ООН. Клип, снятый с применением компьютерной графики, озвучили на английском, испанском и французском языках известные актеры: Николай Костер-Валдау, сыгравший в «Игре престолов», мексиканка Эйса Госалес, снявшаяся в фильме «Годзилла против Конга», а также француженка Аиса Манга.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 28.10.21

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