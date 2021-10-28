Южная Корея выдала американцам россиянина-хакера

Южная Корея одобрила экстрадицию россиянина в США, где его обвиняют в кибератаках и отмывании денег. Американцы считают, что россиянин причастен к атакам с использованием Trickbot, пишет Yohnhap.

Обвинение гражданину РФ предъявили в Северном окружном суде штата Огайо. Обвинение заявило, что может доказать его причастность к хищению более двух миллионов долларов у американских граждан и компаний. По версии следствия, злоумышленники завладели деньгами с помощью вредоносного ПО, а потом пытались легализовать эти средства.

Министр юстиции Южной Кореи подписал приказ об экстрадиции в конце сентября, но документ не был обнародован. Россиянин находился под стражей в Сеуле с конца мая, когда США официально подали запрос о его передаче.

Сеул, Наталья Рязанова

Сеул. Другие новости 28.10.21

Украину допустят к сертификации «Северного потока-2» – с правом совещательного голоса. / Обстановка накаляется: ОБСЕ фиксирует стягивание украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе. / Польша поможет Сербии вакциной от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»