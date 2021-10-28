Для решения проблемы голода в мире хватило бы двух процентов состояния Маска

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что для оказания помощи 42 млн. человек, которые оказались под угрозой голодной смерти, нужно 6 млрд. долларов, то есть, приблизительно 2% от состояния Илона Маска, – сообщает CNN.

Дэвид Бизли считает, что небольшая группа сверхбогатых людей могла бы решить проблему голода в мире, выделив на эти цели лишь малую часть своего капитала.



«Миллиардерам нужно сейчас вмешаться в ситуацию «на единовременной основе», – призвал Дэвид Бизли.



По данным Bloomberg, состояние главы компании Tesla Илона Маска составляет почти $289 млрд., а это означает, что Бизли просит пожертвовать всего 2% его состояния.

«Шесть миллиардов долларов достаточно для того, чтобы помочь 42 миллионам человек, которые в прямом смысле слова умрут, если мы их не поддержим», – заявил Директор Всемирной продовольственной программы в интервью CNN.



Вашингтон, Иван Бабурин

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