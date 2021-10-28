«Facebook»-а больше не будет

Владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его компания поменяет название на Meta. Такое решение озвучено на презентации ребрендинга компании. Своим переименованием компания Facebook демонстрирует, что они давно не только одна соцсеть, но также и владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов, – сообщают СМИ.



Ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети в июле текущего года писал, что компания Facebook объявила о наборе команды по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей, – пишет РБК.

По словам Босворта, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия – ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом.

Следует отметить, что до сих пор основную долю выручки Facebook Inc. получала от рекламы. По итогам третьего квартала на рекламу приходилось 97,5% или $28,3 млрд. из $29 млрд. Однако в последнем финансовом отчете компания объявила, что с четвертого квартала начнет отдельно публиковать результаты по лабораториям виртуальной и дополненной реальности (Facebook Reality Labs, или FRL). Также в отчете отмечалось, что операционная прибыль по итогам 2021 года упадет на $10 млрд. из-за инвестиций в создание метавселенной.

В 2020 году этот операционная прибыль равнялась $33,67 млрд. Ранее Facebook объявил, что инвестирует $50 млн. только в исследования и программы, связанные с метавселенной, чтобы гарантировать ответственную разработку этих продуктов.



По прогнозу Statista, объем мирового рынка дополненной, виртуальной и смешанной реальности по итогам этого года составит 30,7 млрд., а к 2024 вырастет до 300 млрд. долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 28.10.21

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