В Черном и Средиземном морях США при поддержке НАТО начали военно-морские операции

ВМС США распространили заявление, что в Черном и Средиземном морях штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции, – сообщает РИА Новости.

Следует отметь, что в Черное море направился ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter, однако в Шестом флоте не уточнили, связана ли его отправка в регион с объявленной операцией.

В релизе американских ВМС говорится, что штабы операций будут находиться на командном корабле Шестого флота США Mount Whitney.

«Корабль Mount Whitney и штабы на нем будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, работая совместно для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», – говорится в сообщении.

Другие подробности относительно предстоящих операций при этом не приводятся.

Как информирует сайт topwar.ru, штабной корабль USS Mount Whitney (LCC 20) – один из самых старых действующих кораблей ВМС США, построенный в начале 1970-х годов. Является одновременно флагманом Шестого флота и единственным кораблем, постоянно числящимся в его составе. Корабль создавался как плавучий командный центр, необходимый управления и координации действий ВМС и подразделений морской пехоты

Mount Whitney лишен какого-либо ударного и оборонительного вооружения.

Корабль имеет 18400 тонн полного водоизмещения. Полный ход 23 узла (42,6 км/ч). Постоянный экипаж – 325 человек, из которых 155 являются гражданскими вольнонаемными лицами. Максимальная пассажировместимость штабного корабля, включая его экипаж, составляет 930 человек.



В конце июля МИД России указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. Также российское внешнеполитическое ведомство отметило особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулируется конвенцией Монтрё от 1936 года. Согласно этому документу режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу кораблей и сроку их пребывания в акватории Черного моря

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 30.10.21

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