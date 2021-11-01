Девять бразильских спасателей погибли в результате обрушения в пещере

В Бразилии во время учений погибли девять спасателей. Их привалило горной породой в одной из пещер, сообщает The Associated Press.

Учения проводились неподалеку от города Альтинополис. Внутри пещеры Дуас Бокас находились 27 человек, когда каменный свод рухнул. 16 спасателей оказались заблокированы.

В результате девять человек погибли, еще один был госпитализирован. По словам врачей, у него незначительные травмы, не угрожающие жизни.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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