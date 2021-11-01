Зеленский озаботился судьбой медведей и коал, а также назвал Крым и Донбасс «экобомбами»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26, которая проходит в эти дни в Глазго, назвал Крым и Донбасс двумя «экобомбами» в центре Европы, – сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что Европа получила две «экобомбы» из-за невыполнения договоренностей, которые были изложены в Будапештском меморандуме 1994 года.

«В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды. Все это сейчас. Это общая угроза всему миру», – заявил президент Украины.

Как отмечает издание Страна.ua, Зеленский в своем восьмиминутном выступлении затронул и другие волнующие его темы. В частности, украинский лидер упрекнул мировое сообщество в нелегкой судьбе медведей, тигров, коал и Большого барьерного рифа.

«Животные не умеют сами сокращать выбросы пластика или парниковых газов – это должны делать мы, люди. Однако люди слишком неторопливо исполняют решения Парижского саммита по климату», – заявил Зеленский, .

Также он пожаловался на то, что Парижское соглашение не исполняет Россия .

Конференции ООН по вопросам изменений климата COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.

Глазго, Иван Бабурин

Глазго. Другие новости 01.11.21

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