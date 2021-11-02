В Кабуле прогремели взрывы в военном госпитале

В Кабуле террористы напали на военный госпиталь. В медучреждении прогремел взрыв и слышны выстрелы. Российские дипломаты сообщили, что среди пострадавших граждан РФ нет.

Взрыв произошел в районе Вазир Акбар Хан возле военного госпиталя, сообщили РИА «Новости» в российском посольстве. «Группа террористов-смертников проникла в больницу на 400 мест, продолжаются столкновения. Нападавшие подорвали входную дверь», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте взрыва слышна стрельба. Также поступили данные о втором взрыве. Террористы столкнулись с бойцами движения «Талибан»*. Талибы подтвердили, что теракт произошел в десятом округе Кабула.

В российском посольстве добавили, что взрывы не затронули сотрудников дипмиссии, в районе посольства обстановка спокойная.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 02.11.21

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