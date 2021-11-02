Во Вьетнаме столкнулись два самолета

В аэропорту столицы Вьетнама города Ханой произошло столкновение двух самолетов. Об этом сообщает местное издание VN Express.

Борт вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways должен был вылететь по маршруту Ханой – Фукуок. Во время движения к взлетно-посадочной полосе он задел хвост припаркованного самолета.

В результате оба воздушных судна были повреждены, пострадавших нет. Всех пассажиров пересадили в другой самолет, а вылет задержался на два часа.

Управление гражданской авиации Вьетнама проводит расследование. Пилота, допустившего ошибку при рулении, отстранили от полетов до окончания проверки.

Ханой, Зоя Осколкова

Ханой. Другие новости 02.11.21

Пшеница подорожала до рекордного за девять лет уровня. / Пограничники задержали 13 иностранцев при попытке попасть в Финляндию. / В Кабуле прогремели взрывы в военном госпитале. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»