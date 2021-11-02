Британский сантехник устанавливал скрытые камеры в туалетах клиентов

В Великобритании осудили сантехника, который устанавливал в санузлах скрытые камеры. Мужчина признался, что подглядывал за своими клиентами с целью получения сексуального удовлетворения. Об этом сообщает Metro.

Скандал разразился, когда жительница английского города Ноттингем графства Ноттингемшир обнаружила в туалете прикрепленную к раковине камеру. Женщина связалась с сантехником, тот забрал устройство и скрылся. Тогда англичанка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину. У него дома обнаружили непристойные снимки с детьми. В ходе допроса сантехник признался, что устанавливал камеры в уборных и ванных комнатах клиентов для подглядывания и получения сексуального удовлетворения от просмотра записей.

Мужчина признал себя виновным в вуайеризме, изготовлении непристойных изображений с участием детей и хранении экстремальных порнографических изображений. Суд приговорил сантехника к одному году лишения свободы.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.11.21

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