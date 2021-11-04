Некоторые государства могут исчезнуть в скором времени

Островные государства Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова скоро могут исчезнуть из-за таяния льдов и повышения уровня моря, – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.

«Речь идет не о единовременных событиях, а о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома», – заявила на саммите ООН в Глазго координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа

Она заметила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 04.11.21

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