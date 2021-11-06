В Сьерра-Леоне бензовоз взорвался в жилом квартале, погибли более ста человек

В Сьерра-Леоне бензовоз взорвался после столкновения с грузовиком. В результате погибли более ста человек. Сгорели несколько домов и автомобилей.

ДТП произошло в жилом квартале столицы Сьерра-Леоне Фритауне. Как сообщила мэр Ивонн Аки-Савьерр в Facebook, жертвами трагедии стали более 100 человек. В то же время издание Sierraloaded сообщает о по меньшей мере 400 погибших.

Как пишут местные СМИ, после аварии разлилось топливо, которое хотели собрать жители, они близко подошли к бензовозу, в этот момент он взорвался. Сгорели десятки близлежащих домов, магазинов и автомобилей, а также автобус, в котором находились пассажиры.

В настоящее время на месте работает полиция и Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ведется расследование, определяется размер ущерба.

Фритаун, Зоя Осколкова

Фритаун. Другие новости 06.11.21

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