Китайский смартфон взорвался в кармане владельца

Китайский смартфон OnePlus Nord 2 5G взорвался в кармане владельца и нанес ему травму бедра. Об этом сообщил в твиттере пользователь Suhit Sharma.

Устройство бренда OnePlus почти полностью расплавилось с левой стороны. Взрыв был такой силы, что в джинсах жителя Индии образовалась огромная дыра, а на бедре остались глубокие ожоги.

«@OnePlusIN никогда не ожидал этого от вас. #OnePlusNord2Blast посмотрите, что сделал ваш продукт. Пожалуйста, будьте готовы к последствиям. Перестань играть с жизнью людей. Из-за вас этот мальчик страдает», – написал Sharma.

В свою очередь в компании заявили, что серьезно относятся к подобным инцидентам и сейчас собирают информацию о случившемся для детального расследования.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 09.11.21

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