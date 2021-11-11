Жители Австралии наблюдали более миллиона молний за один день

Над Австралией проходит грозовой фронт, который растянулся на 2,5 тысячи километров. За сутки были зафиксированы более миллиона разрядов молний. Об этом сообщает телеканал 9News.

Шторм бушует над центральными и восточными районами Австралии – от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд. Это сильнейший циклон, который наблюдали за последние 20 лет.

За одни сутки синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.

Мощные ливни стали причиной наводнений, реки вышли из берегов, многие дороги были затоплены. Власти попросили местных жителей не выходить из дома без острой необходимости и передвигаться на автомобилях с осторожностью.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 11.11.21

Власти США выплатят 600 млн долларов жителям за отравление водой со свинцом. / Дом детства одного из The Beatles пойдет с молотка. / Документ о стратегическом партнерстве подписали Украина и США. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»