Почти половина американцев не уверены в психическом здоровье своего президента

Согласно опросу газеты Politico и компании Morning Consult, в благополучном психическом состоянии Джо Байдена не уверены 48% жителей США.
В психическом благополучии президента США уверены 46% участников опроса.
В том, что у Байдена есть проблемы физического характера считают 50% американцев, еще 40% думают, что он находится в хорошей физической форме.
Также исследование Politico и Morning Consult показало, что 53% опрошенных не одобряют работу Байдена в качестве главы Белого дома. Поддерживают политику своего президента 44% респондентов, однако 53% считают его неспособным управлять страной. Хорошим главой государства Джо Байдена считают 41% американцев.
Опрос проводился с 13 по 15 ноября, в нем участвовали 1998 человек, погрешность составляет 2%, – сообщает издание Politico.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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