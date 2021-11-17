Пентагон беспокоит поведение России

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга в среду, 17 ноября, заявил, что США обеспокоены учениями России и движением войск на границах, – сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России», – заявил глава Пентагона.

Также г-н Остин сказал, что «российский тест противоспутникового оружия и наращивание военной группировки вблизи Украины вызывают беспокойство США».

Он отметил, что космический тест противоспутниковой ракеты, а также развертывание войск вблизи Украины «не помогают безопасности».

«Что касается испытания противоспутникового оружия, больше всего вызывает беспокойство та опасность, которую оно создает для международного сообщества. Оно подрывает стратегическую стабильность. Они точно знают, какого рода обломки появятся в результате испытаний, и мы удивляемся, почему они пошли на такой шаг», – цитирует Интерфакс заявление Остина на брифинге в Пентагоне.

Ллойд Остин отметил также, что Пентагон не знает целей российских военных на западной границе страны, и заявил, что США призывают Россию к большей открытости по данному вопросу.

Вашингтон, Иван Бабурин

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