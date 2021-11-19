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NewDayNews.ru

Пятница, 19 ноября 2021, 15:36 мск

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На Гавайях жители обнаружили пивную реку

Жители американского штата Гавайи пожаловались на реку, от которой пахнет пивом. Пробы воды показали, что в реке действительно есть алкоголь. Об этом сообщает Country Music Nation.

В некоторые дни от реки шел такой запах, какой бывает в пабе, который не проветривался несколько дней. Экспертиза установила, что в воде содержится 1,2% алкоголя, а также некоторая доля других ингридиентов, которые используются при приготовлении пива.

Проведенное расследование привело правоохранителей к заводу компании Paradise Beverages. Представители предприятия заявили, что им ничего неизвестно о пахнущей пивом реке, но все-таки впустили на свою территорию проверяющих.

Инспекторы обнаружили утечку на одном из складов. Оказалось, что пиво вытекает из трубы прямо в ручей, который находится на другой стороне автодороги и впадает в реку Вайпио.

Гонолулу, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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