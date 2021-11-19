В Аргентине полицейские убили 17-летнего футболиста

В Аргентине был убит 17-летний игрок футбольного клуба второго дивизиона «Барракас Сентраль» Лукас Гонсалес. Спортсмена застрелил полицейский. Об этом сообщает Ole.

Трагедия произошла на юго-востоке столицы страны Буэнос-Айреса. Полицейские обстреляли автомобиль, в котором находился юный футболист. Одна из пуль попала в голову спортсмена, он умер в больнице.

Правоохранители утверждают, что Гонсалес находился в автомобиле со своими друзьями. Водитель проигнорировал требование остановиться и протаранил полицейскую машину, которая преградила дорогу.

По словам друзей погибшего футболиста, они были убеждены, что подверглись нападению со стороны неизвестных, так как полицейские были в штатском. В клубе «Барракас Сентраль» считают версию полиции несостоятельной и требуют провести расследование.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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