Пожары в Калифорнии в 2021 году уничтожили более трех тысяч гигантских секвой

Официальные представители службы национальных парков США в пятницу, 19 ноября, сообщили, что в 2021 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли более трех тысяч гигантских секвой, – сообщает Associated Press.

В национальном парке Секвойя в Калифорнии пожары уничтожили 3 637 секвой, произрастающих в 70 районах на западной стороне хребта Сьерра-Невада.

По словам представителей службы национальных парков в Калифорнии в последние пять лет происходят самые большие пожары за все время наблюдения, причем в прошлом году был установлен рекорд по количеству сожженных площадей.

Летом 2020 года сильнейшие природные пожары, охватившие штат Калифорния, уничтожили примерно 10−14% всех существовавших в мире гигантских секвой, тогда в пожарах погибло от 7 500 до 10 400 из 75 000 секвой.

Вашингтон, Иван Бабурин

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