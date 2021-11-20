В Нидерландах акция против антиковидных мер вылилась в столкновения с полицией, есть пострадавшие

В Нидерландах акция против коронавирусных ограничений переросла в столкновения с полицией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Роттердама вышли на улицы, чтобы выразить отрицательное отношение к введению системы 2G.

Сейчас в стране действует система 3G: в общественные места, включая бары и рестораны, можно попасть, предъявив документы о вакцинации либо перенесенном ковиде, а также отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию (действителен 24 часа). При введении системы 2G результаты теста учитываться не будут.

«Демонстрация на Coolsingel привела к беспорядкам, – сообщила пресс-служба полиции в социальных сетях. – В разных местах устроены пожары, зажигаются салюты, полиция произвела несколько выстрелов».

В ответ протестующих принялись забрасывать камнями полицейских, те применили водометы и открыли предупредительный огонь. Участники акции сожгли одну из машин силовиков, еще одну повредили.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, пострадали не менее 7 человек, 20 участников акции задержано.

Роттердам, Игорь Юров

© 2021, РИА «Новый День»