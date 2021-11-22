В Индии неожиданно ожил мертвец, пролежавший в морге несколько часов

Житель Индии, считавшийся погибшим, неожиданно ожил. Об этом сообщает LADBible.

45-летний мужчина попал в аварию на своем мотоцикле. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, однако реанимационные мероприятия не дали результата, пациент скончался.

Врачи сообщили о случившемся родственникам погибшего. Труп отправили в морг, где он пролежал в морозильной камере в течение шести часов.

Когда семья погибшего прибыла в больницу, чтобы забрать тело, мужчина неожиданно начал дышать. Пострадавшего снова отправили в реанимацию, он впал в кому, но медики считают, что мужчина сможет выздороветь.

Полицейские начали расследование этого случая. Правоохранители выяснят, кто именно совершил ошибку, когда отправил живого пациента в морг.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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