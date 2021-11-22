Турция в 2022 году начнет строительство газопровода в Черном море

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз на открытии 11-го Энергетического саммита в Анкаре заявил, что на газовом месторождении Сакарья в Черном море завершены инженерные работы и весной 2022 года Турция начнет прокладку газопровода, – сообщает турецкое агентство Anadolu.

По словам турецкого министра энергетики, Анкара уже оформила заказ на поставку труб для нового газопровода в Черном море: «Мы будем выполнять эту работу вместе с компанией, которая является экспертом в своей области и имеет высокий уровень компетенции».

Ранее Донмёз также заявил, что Турция скоро объявит об открытии еще одного месторождения природного газа в Черном море.

Следует отметить, что 17 ноября 2021 года Анкара приобрела уже четвертое судно для буровых работ в Черном море, о чем сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара, Иван Бабурин

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