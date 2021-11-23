Более миллиона афганских детей находятся на грани голодной смерти

В Афганистане большая часть жителей сталкивается с нехваткой продовольствия. На грани голодной смерти находятся миллионы афганцев, в том числе детей. Об этом сообщила глава отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.

По ее словам, примерно 22,8 млн из 38 млн жителей Афганистана не хватает еды. «Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня», – заявила Морт в интервью Службе новостей ООН.

С наступлением зимы многие горные районы откажутся отрезанными, что еще более усугубит ситуацию. По подсчетам ЮНИСЕФ, 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей – на грани голодной смерти. «Они не выживут, если мы не сможем обеспечить их необходимым лечением», – предупредила Морт.

О гуманитарной катастрофе в Афганистане ранее предупреждал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Исследование, проведенное Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, показало, что 23 млн афганцев грозит истощение и смерть от голода.

Кабул, Зоя Осколкова

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