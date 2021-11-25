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Четверг, 25 ноября 2021, 10:11 мск

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Президенту США удалили предраковое образование

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден перенес операцию по удалению предраковой аденомы. Об этом сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор.

Медицинское обследование политик, которому исполнилось 79 лет, проходил на прошлой неделе. Медики сочли состояние его здоровья позволяющим исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

«У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», – говорится в пресс-релизе.

О'Коннор пояснил, что трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием. По словам врачей, в настоящее время дальнейшего вмешательства не требуется. Главе государства показано плановое наблюдение.

На время операции Байден передавал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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