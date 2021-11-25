В Сомали неизвестные взорвали конвой миротворцев

В Сомали произошел взрыв, целью которого стал конвой миротворческой миссии Африканского союза. Об этом сообщает местное издание Garowe со ссылкой на очевидцев и источник в полиции.

По данным издания, взрыв произошел в утренний час пик в столице Могадишо, в районе, где располагался бывший президентский дворец. По словам очевидцев, после взрыва последовала стрельба.

Целью атаки неизвестных стал конвой миротворческой миссии Африканского союза, сообщили в полиции. При этом взрыв произошел неподалеку от школы. По предварительной информации, у образовательного учреждения был припаркован автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Точных данных о пострадавших пока нет. Известно, что ранения получили местные жители, в том числе школьники.

Могадишо, Зоя Осколкова

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