Арабский генерал стал главой Интерпола

В Интерполе избрали нового главу. Пост президента занял генерал из ОАЭ Ахмад Насер ар-Раиси.

«Господин Ахмад Насер ар-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)», – говорится в заявлении организации в Twitter.

Выборы нового главы состоялись в ходе встречи Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая проходит 23-25 ноября в Стамбуле. Генассамблея принимает основные решения по общей политике организации, необходимым ресурсам для международного сотрудничества, а также определяет рабочие методы, финансирование и программу деятельности.

Ранее Интерпол возглавлял Ким Чжон Ян из Южной Кореи. Он занимал этот пост с ноября 2018 года.

Стамбул, Зоя Осколкова

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