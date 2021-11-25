Житель Канады, судимый более 100 раз, попался на краже

В Канаде поймали вора-рецидивиста, на счету которого более 100 судимостей. Об этом сообщает Vancouver Sun.

44-летнего жителя Ванкувера поймали при попытке украсть 47 пар штанов для йоги. Через три дня он попался на краже косметики стоимостью 730 долларов.

Когда полицейские проверили имя задержанного по базе, выяснилось, что на его счету уже 103 судимости, включая 38 – за кражу.

В последнее время в Ванкувере фиксируется рост мелких преступлений. В большей степени страдают жители центрального района.

«Люди, которые живут и работают в центре города, говорят нам, что им надоели воры и вандалы», – сообщил пресс-секретарь Королевской канадской конной полиции сержант Стив Эдисон.

Ванкувер, Зоя Осколкова

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