Датские военные потопили пиратское судно у берегов Нигерии

В Гвинейском заливе датские военные столкнулись с пиратами. В результате судно преступников было затоплено, а самих пиратов взяли в плен. Об этом сообщает министерство обороны Дании.

Безопасность мореплавания у берегов Нигерии обеспечивает фрегат Esbern Snare. Военным поступила информация о том, что в этом районе промышляют пираты. Для проверки данных на разведку вылетел вертолет.

Неподалеку была обнаружена лодка с подозрительными людьми на борту. Она направлялась к торговым судам. Фрегат взял курс на неопознанное судно, затем на воду были спущены быстроходные лодки, которые перехватили пиратский бот.

Пираты не реагировали на требования военных, тогда был сделан предупредительный выстрел. В ответ злоумышленники открыли огонь. В перестрелке четверо пиратов были убиты, один тяжело ранен, пиратская лодка пошла ко дну, еще восемь преступников были взяты в плен. Среди военнослужащих пострадавших нет.

Абуджа, Зоя Осколкова

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