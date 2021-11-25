В Англии сбежавшие из загона свиньи напали на игроков в гольф

В Англии произошло ЧП на поле для гольфа. Сбежавшие свиньи травмировали двух людей и испортили газон. Об этом сообщает Mirror.

Впервые свиньи забежали на территорию гольф-клуба на прошлой неделе. Они бегали по полю, повреждая траву, а затем напали на игрока, который в результате столкновения с животными получил травму ноги.

На этой неделе свиньи вновь прибежали на поле и устроили беспорядок. Охранник клуба попытался выгнать животных, но также повредил ногу. Руководство приняло решение закрыть клуб и вызвать полицию.

Правоохранители следили за свиньями, пока владелец животных не забрал их на ферму.

Лондон, Зоя Осколкова

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