Филиппинец хотел сделать селфи с крокодилом и чуть не лишился руки

На Филиппинах крокодил напал на человека, который принял рептилию реалистичную статую и хотел сделать с ней селфи. Об этом сообщает Oddity Cenral.

68-летний мужчина пришел в парк развлечений Amaya View с семьей. Он увидел, по его мнению, очень реалистичную модель крокодила и хотел ее сфотографировать. Хищник неожиданно набросился и ухватил пенсионера за руку.

Медперсонал парка оказал посетителю первую помощь. В результате нападения крокодила у пенсионера были сломаны кости руки и бедра. Врачи даже обнаружили зуб рептилии в теле пострадавшего, мужчина перенес несколько операций.

Руководство парка согласилось взять на себя расходы на лечение, но не признает обвинений в халатности, так как нападение произошло в закрытой для посетителей зоне. В свою очередь дочь пострадавшего утверждает, что никаких предупреждающих надписей там не было.

Джакарта, Зоя Осколкова

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