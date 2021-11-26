В китайской столице приняты меры для стимулирования роста рождаемости

Власти Пекина опубликовали в социальной сети WeChat заявление об увеличении продолжительности дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин на 30 дней. Как говорится в тексте объявления, такое решение было принято на фоне демографических проблем, с которыми столкнулся Китай в настоящее время.

«Помимо основного отпуска по беременности и родам длительностью 98 дней, теперь дополнительный отпуск для женщин увеличен с 30 до 60 дней. Кроме того, до достижения ребенком трехлетнего возраста, каждая супружеская пара может воспользоваться пятью дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год», – говорится в заявлении.

Следует отметить, что подобные меры на этой неделе ввели власти Шанхая. Власти провинции Цинхай, увеличили продолжительность дополнительного отпуска по беременности и родам для женщин до 90 дней, в связи с чем общая продолжительность отпуска достигла 188 дней. До достижения ребенком трехлетнего возраста, каждая супружеская пара, проживающая в провинции, также может воспользоваться 15 дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год. Помимо этого, отдельно был введен 15-дневный отпуск для пар, оформляющих брак.

Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.

После внесения поправок закон предусматривает, что государство поощряет брак и роды в соответствующем возрасте, а также право супругов иметь троих детей. Подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки, в том числе финансовых, налоговых, страховых, в области образования, жилья, трудоустройства, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Как сообщает РИА Новости, согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст граждан составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,7%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,5%).

К демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения, привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья – один ребенок», в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка.

Пекин, Иван Бабурин

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