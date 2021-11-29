В США волки предотвращают ДТП с оленями

Исследователи Висконсинского университета пришли к выводу, что количество ДТП при участии оленей зависит от численности волков.

Благодаря волкам сокращается количество автоаварий с копытными. Хищники перемещаются вдоль дорог и объектов инфраструктуры, вынуждая оленей скрываться в лесах. Олени реже выходят на дороги из-за поведенческой реакции на волков, а не из-за сокращения популяции оленей из-за хищничества, считают американские исследователи.

Также ученые Висконсинского университета пришли к выводу, что их открытие подтверждает экологические исследования, в которых подчеркивается роль хищников в создании «ландшафта страха». Волки контролируют экономический ущерб от переизбытка оленей так, как не способны охотники на оленей.

Согласно расчетам, рост популяции волков штате Висконсин c 1980 года привел к уменьшению частоты ДТП с оленями на 24%. Экономическая выгода в 63 раза превысила потери от нападений волков на домашний скот.

Ежегодно в США происходит около 1 млн. аварий, связанных с оленями. В ДТП погибают около 200 человек, 29 тыс. получают травмы, а общие экономические потери составляют около 10 млрд. долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»