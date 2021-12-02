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Четверг, 2 декабря 2021, 10:00 мск

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В Нью-Йорке произошел взрыв в жилом доме

В Нью-Йорке прогремел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Проводится расследование причин произошедшего.

Как сообщают американские СМИ, взрыв произошел в подвале трехэтажного дома в Бруклине. Взрывной волной выбило входную дверь, возник пожар. Пламя охватило первый и второй этажи. Затем перекрытия не выдержали и первый этаж обрушился в подвал.

По данным пожарного департамента Нью-Йорка, шесть жильцов получили ранения, не угрожающие жизни, двое были доставлены в районные больницы и четверо отказались от медицинской помощи. Из дома эвакуировали 54 человека.

В настоящее время проводится расследование. По предварительной версии, произошла утечка бытового газа.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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