В Австрии хирург ампутировал пенсионеру не ту ногу

В Австрии хирурга оштрафовали за ошибку, совершенную во время операции. Дело в том, что врач ампутировал 82-летнему пациенту не ту ногу. Об этом сообщает The Guardian.

Хирургическое вмешательство было произведено в мае 2021 году в городе Фрайштадт. Пенсионеру нужно было ампутировать левую ногу, но врач пометил правую. Ошибка обнаружилась через два дня после операции, когда во время перевязки мужчине сказали, что ему предстоит потерять и вторую ногу.

Главврач назвал произошедшее стечением обстоятельств. Семья пациента подала на клинику в суд. При этом проводивший операцию хирург не смог пояснить, почему ампутировал не ту ногу, сославшись на человеческий фактор и недостатки в системе управления больницы.

Суд постановил выплатить штраф в размере 2700 евро, а также компенсацию родственникам пациента в размере 5000 евро. Врач может обжаловать вердикт.

Вена, Зоя Осколкова

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