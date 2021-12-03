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Пятница, 3 декабря 2021, 16:13 мск

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В Австралии из-за жары запретили запрягать лошадей

Жителям австралийского города Мельбурн запретили передвигаться на запряженных лошадьми повозках. Дело в том, что из-за жары участились ДТП с конным транспортом. Об этом сообщает The Guardian.

В настоящее время в Австралии наступило самое жаркое время. «Речь идет о безопасности животных, и это имеет первостепенное значение в нашем сообществе», – заявил министр Ричард Уайн.

В последнее время увеличилось число аварий с участием конных повозок, поэтому теперь горожанам нельзя запрягать лошадей и кататься на них в черте города.

Правительство будет консультироваться с операторами конных перевозок и другими заинтересованными лицами до января, затем будет опубликована дополнительная информация о дальнейших планах властей по этому вопросу.

Мельбурн, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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