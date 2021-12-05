Во время извержения вулкана в Индонезии погибли люди

В Индонезии произошло извержения вулкана, погибли 13 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на острове Ява активизировался вулкан Семеру. Предыдущее извержение случилось в январе 2021 года, тогда никто не пострадал.
На этот раз, по данным главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати, обнаружено 13 погибших, еще несколько десятков человек госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Лавой серьезно повреждены несколько зданий.
Джакарта, Игорь Юров
© 2021, РИА «Новый День»
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