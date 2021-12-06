В Швейцарии одобрили капсулу для самоэвтаназии

В Швейцарии капсула для добровольной эвтаназии прошла юридическую экспертизу. Устройство по желанию заказчика могут доставить в любое место, даже на лужайку под открытым небом, пишет Swissinfo.

Капсула Sarco отпечатана на 3D-принтере и внешне напоминает гроб. Человек внутри самостоятельно запускает процедуру, которая занимает всего полминуты. Встроенный аппарат наполняет капсулу азотом, а содержание кислорода падает до 1%.

«Человек чувствует себя немного дезориентированным и может ощутить легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Нет ни паники, ни ощущения удушья», – пояснил автор разработки доктор Филип Ничке.

Планируется, что аппарат начнут использовать в 2022 году. Тогда же тяжелобольным жителям Австрии разрешат эвтаназию.

Берн, Наталья Рязанова

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