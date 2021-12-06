На похоронах друзья покойника вытащили труп из гроба и прокатили его на мотоцикле

В Эквадоре на похоронах произошел странный инцидент. Друзья покойника вытащили его тело из гроба и прокатили на мотоцикле по кладбищу. Об этом сообщает New York Post.
21-летний парень скончался от огнестрельного ранения, полученного по пути на другие похороны. Друзья покойника решили проводить его в последний путь, прокатив на мотоцикле по кладбищу.
Родственники дали свое разрешение, но представление не понравилось другим участникам похорон. В результате произошел конфликт.
О случившемся стало известно полиции. Однако правоохранители заявили, что не будут проводить расследование, так как никаких жалоб по этому поводу не поступало.
Кито, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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