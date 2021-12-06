В Китае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек

В Шанхае девять человек пострадали от вооруженного ножницами мужчины. Подозреваемого задержали. Об этом сообщает издание Hubei Daily.
В полицию поступило сообщение о том, что неадекватный мужчина напал на прохожих на улице Бошань в районе Пудун. Прибывшие на место правоохранители обнаружили злоумышленника.
26-летний подозреваемый размахивал ножницами. Полицейским удалось скрутить хулигана, выяснилось, что он состоит на учете у психиатров.
От рук злоумышленника пострадали по меньшей мере девять человек, некоторые их которых были госпитализированы. В том числе ранения получили двое полицейских.
Шанхай, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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