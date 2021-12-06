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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:14 мск

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В Китае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек

В Шанхае девять человек пострадали от вооруженного ножницами мужчины. Подозреваемого задержали. Об этом сообщает издание Hubei Daily.

В полицию поступило сообщение о том, что неадекватный мужчина напал на прохожих на улице Бошань в районе Пудун. Прибывшие на место правоохранители обнаружили злоумышленника.

26-летний подозреваемый размахивал ножницами. Полицейским удалось скрутить хулигана, выяснилось, что он состоит на учете у психиатров.

От рук злоумышленника пострадали по меньшей мере девять человек, некоторые их которых были госпитализированы. В том числе ранения получили двое полицейских.

Шанхай, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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