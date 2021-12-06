Генассамблея ООН приняла российско-американскую антихакерскую резолюцию

Генассамблея ООН без голосования приняла резолюцию России и США, направленную против применения информационных и коммуникационных технологий в преступных и террористических целях, – сообщает РИА Новости.

Резолюцию поддержали 130 государств, против – 35, воздержались – 20. Отмечается, что соавторами документа стали Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Республика Корея, Япония, ЮАР и другие страны. В принятом документе Генассамблея ООН заявляет, что интересам всех стран отвечает содействие использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях, а также предотвращение конфликтов, возникающих в результате их использования,

Генассамблея подчеркивает, что «использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным», при этом некоторые страны наращивают потенциал в данной сфере. ГА ООН выразила обеспокоенность злонамеренной деятельностью с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру.

Генассамблея призывает «снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности», чему могут способствовать «добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения» стран.

Совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН в октябре 2021 года.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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