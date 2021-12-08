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Среда, 8 декабря 2021, 16:02 мск

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Бундестаг избрал нового канцлера Германии

Депутаты Бундестага избрали новым канцлером ФРГ представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министра финансов и вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По итогам тайного голосования он набрал 395 голосов из 736 при минимальном пороге в 369. В голосовании участвовали 707 депутатов. 303 не поддержали кандидатуру Шольца, 6 воздержались, три бюллетеня признаны недействительными.

Согласно законодательству страны, Шольц получил официальное назначение у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, после чего он принес присягу в парламенте и официально приступил к обязанностям канцлера. Состав нового федерального правительства будет объявлен сегодня позже.

Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, руководившую ФРГ 16 лет. Она решила больше не выдвигать свою кандидатуру. 2 декабря в Берлине прошла торжественная церемония прощания с Меркель.

Напомним, по итогам прошедших 26 сентября парламентских выборов правительственную коалицию впервые создали Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия.

Берлин, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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