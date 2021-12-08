В Нигерии 10 человек сгорели заживо в заблокированном автомобиле

В Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль. В результате погибли десять человек. Об этом сообщает местное издание Punch.
Нападение произошло в штате Сокото. Бандиты расстреляли автомобиль, в котором находились десять человек. Машина загорелась, пассажиры пытались выбраться наружу.
Бандиты окружили горящий автомобиль и не позволили находящимся в машине людям сбежать. Таким образом, все они погибли.
Правоохранительные органы проводят расследование. Отмечается, что нападавшие по-прежнему находятся на свободе.
Абуджа, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube