В Нигерии 10 человек сгорели заживо в заблокированном автомобиле

В Нигерии вооруженные люди напали на автомобиль. В результате погибли десять человек. Об этом сообщает местное издание Punch.

Нападение произошло в штате Сокото. Бандиты расстреляли автомобиль, в котором находились десять человек. Машина загорелась, пассажиры пытались выбраться наружу.

Бандиты окружили горящий автомобиль и не позволили находящимся в машине людям сбежать. Таким образом, все они погибли.

Правоохранительные органы проводят расследование. Отмечается, что нападавшие по-прежнему находятся на свободе.

Абуджа, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»