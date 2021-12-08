В Индии при крушении военного вертолета погибли семь человек

В Индии разбился вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны страны Бипин Рават. Спасательная операция на месте продолжается. К настоящему моменту сообщается о семи погибших.

По данным The Times of India, вертолет летел в штабной колледж вооруженных сил в городе Веллингтон на западе штата Тамилнад. Он потерпел крушение в лесном массиве примерно в 7 км от Кунура. Машина рухнула в ущелье.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, на борту находилось 14 человек, в том числе начальник штаба обороны страны Бипин Рават, его супруга, а также другие высокопоставленные военные.

Трех человек удалось спасти, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Под обломками обнаружили семь погибших. На месте работают шесть бригад скорой помощи, пожарные, правоохранители и военные.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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