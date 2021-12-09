В Индонезии число погибших от извержения вулкана достигло 43 человек

До 43 человек увеличилось число жертв извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Более 20 до чих пор числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Число пострадавших также выросло, до 104 человек. Более сотни домов разрушены или повреждены. Власти открывают дополнительные пункты размещения для тех, кто остался без крыши над головой. Беженцев принимают уже в 121 пункте, сообщает Antara.

Извержение началось 4 декабря, когда вулкан выбрасывал пепел на высоту 15 км. Очевидцы рассказали, что система оповещения не сработала, и люди не успели уехать из окрестностей вулкана. Изначально сообщалось о 13 погибших, но цифра постоянно растет. Некоторые поселения засыпало раскаленным пеплом, другие пострадали от горячего грязевого потока, выброшенного из жерла.

Джакарта, Наталья Рязанова

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