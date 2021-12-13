Премьер-министр Великобритании забыл надеть маску и обрушил свой рейтинг

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Daily Mirror.

В британских СМИ появилась фотография с корпоративной вечеринки, которая была организована в прошлом году. На снимках Джонсон играет в викторину со своими коллегами, при этом на нем нет защитной маски.

Отмечается, что в то время в Соединенном Королевстве была вторая волна коронавирусной инфекции, соответственно, действовали жесткие ограничения.

После публикации фото рейтинг Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения в должности. По данным опроса социологического института YouGov, две трети респондентов (66%), принявших участие в исследовании, заявили о своем отрицательном отношении к британскому премьеру, лишь 24% отзываются о нем положительно.

Лондон, Зоя Осколкова

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