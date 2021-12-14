В Бразилии политики подрались на ринге

В Бразилии политические оппоненты решили выяснить отношения на бойцовском ринге. Билеты на шоу, которое прошло в школьном спортзале, могли купить все желающие.

Бойцовский поединок прошел в городе Борба, сообщает LADBible. Мэр города и его бывший советник часто препирались на политической арене. Оппонент градоначальника не раз его оскорблял и обвинял в неэффективном управлении, а также призывал выяснить отношения по-мужски.

Мэр предложил не опускаться до драки в подворотне, а пригласил бывшего советника на ринг. Бой устроили в спортивном зале школы. Желающие могли купить билеты по сто реалов (около 1,5 тысячи рублей).

В результате 13-минутного поединка победу одержал градоначальник, что вызвало недовольство публики. Сам мэр заявил, что не сомневался в своей победе.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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