В Бразилии политики подрались на ринге

В Бразилии политические оппоненты решили выяснить отношения на бойцовском ринге. Билеты на шоу, которое прошло в школьном спортзале, могли купить все желающие.
Бойцовский поединок прошел в городе Борба, сообщает LADBible. Мэр города и его бывший советник часто препирались на политической арене. Оппонент градоначальника не раз его оскорблял и обвинял в неэффективном управлении, а также призывал выяснить отношения по-мужски.
Мэр предложил не опускаться до драки в подворотне, а пригласил бывшего советника на ринг. Бой устроили в спортивном зале школы. Желающие могли купить билеты по сто реалов (около 1,5 тысячи рублей).
В результате 13-минутного поединка победу одержал градоначальник, что вызвало недовольство публики. Сам мэр заявил, что не сомневался в своей победе.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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