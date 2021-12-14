В ООН призвали США снять санкции с Ирана

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 14 декабря, заявила, что ООН призывает США снять или заморозить санкции в отношении Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в том числе на торговлю нефтью, – сообщает ТАСС.

Розмари Дикарло во время своего выступления заявила следующее: «Вместе с генеральным секретарем я обращаюсь к Соединенным Штатам с призывом снять или заморозить санкции в соответствии с СВПД и продлить действие исключений из санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном».

Кроме того, замгенсека по политическим вопросам сообщила, что ООН призывает страны и бизнес налаживать торговлю с Ираном.

«Мы призываем государства – члены ООН и частный сектор сотрудничать в сфере торговли с Ираном и использовать имеющиеся предложения, в частности механизм международной поддержки торгового обмена INSTEX (финансовые расчеты с Ираном в обход санкций США – прим. ТАСС) и швейцарское торговое соглашение по товарам гуманитарного характера», – заявила г-жа Дикарло.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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