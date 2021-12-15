США повысили лимит своего госдолга до 31,4 трлн долларов

В США Сенат и Палата представителей одобрили законопроект о повышении лимита государственного долга на 2,5 трлн долларов. Стоит отметить, что это делалось уже более 80 раз. Теперь планка госдолга приподнялась до 31,4 трлн долларов.

Сначала повышение лимита одобрили в Сенате. О том, чтобы поддержать законопроект, договорились заранее лидер демократического большинства Митч Макконнелл и лидер республиканского меньшинства Чак Шумер. За проголосовали 50 сенаторов, против – 49. В Палате представителей увеличение предела госдолга поддержали 220 законодателей, 212 высказались против.

Теперь документ отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Ранее глава государства подписывал законопроект, который упрощает эту процедуру, а также утвердил временное повышение лимита государственного долга на 480 млрд долларов.

По словам аналитиков, если бы США не повысили планку госдолга, то с 21 декабря страна оказалась бы не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Впрочем, увеличение лимита является обычной процедурой, которую американские власти проделывали более 80 раз за всю историю.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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